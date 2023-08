Enquanto se procuram desaparecidos no Havai, populares refugiam-se na fé

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No Havai os bombeiros continuam a lutar contra as chamas. Parte da cidade histórica de Lahaina foi completamente consumida pelo fogo e os populares dividem-se para ajudar as autoridades. Para muitos, aquilo que se viveu nos últimos dias em Maui foi um "verdadeiro inferno".





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O balanço mais recente, divulgado no domingo, dava conta de 96 vítimas mortais e as autoridades diziam estar a ser acionados reforços para localizar sobreviventes e desaparecidos. Ao mesmo tempo, vários cães pisteiros tentavam localizar, entre as cinzas, corpos carbonizados.Em pleno clima de desastre foi junto da fé que os populares se refugiaram. A Reuters esteve em Kahului, na King's Cathedral, e testemunhou que muitos dos sobreviventes do incêndio estiveram presentes na celebração de domingo."Todas essas cinzas vão transformar-se em beleza e sei que Lahaina vai voltar dez vezes mais forte. Mas acho que muitos de nós precisávamos ouvir a mensagem de hoje", disse uma das fiéis.Na tradicional missa estiveram, de acordo com o padre da igreja, mais de uma centena de crentes, "um número muito alto, praticamente o dobro daquilo a que estamos habituados".O incêndio no Havai está já a ser descrito como o pior desastre natural vivido na região - superando um tsunami ocorrido nos anos 60 que vitimou seis dezenas de pessoas - e o maior incêndio vivido nos Estados Unidos desde 1918.Atualmente estima-se que centenas de pessoas continuem desaparecidas, ainda que as autoridades alertem que as contagens poderão não ser precisas. Ainda sem respostas oficiais sobre o motivo do desastre, o governador do Havai prometeu que o incidente iria ser investigado até às últimas consequências.