Hamas deverá entregar os corpos de pelo menos dois reféns esta quarta-feira à noite

Até ao momento o grupo já devolveu oito cadáveres, sendo que um deles não pertencerá a nenhum refém.

O Hamas deverá entregar esta quarta-feira à noite os corpos de pelo menos dois reféns. A notícia está a ser avançada pelo The Jerusalem Post, que cita um relatório que contém informações sobre dois a cinco reféns.



Israel diz que corpo entregue pelo Hamas não pertence a refém AP Photo/Abdel Kareem Hana

Esta notícia surge depois de Israel ter afirmado também esta quarta-feira que um dos quatro cadáveres entregues pelo Hamas na terça-feira não corresponde a nenhum refém israelita. Segundo o resultado das análises do Instituto de Medicina Forense Abu Kabi, trata-se de um habitante de Gaza.

Na terça-feira o Hamas entregou o corpo de mais quatro reféns, totalizando assim oito os cadáveres que já foram devolvidos às autoridades israelitas. Ainda assim, o acordo de paz prevê a entrega de 28 reféns mortos.

Desde que Israel e o Hamas chegaram a um consenso que as autoridades israelitas têm tido dificuldades em recuperar os corpos de todos reféns. Isto levou o governo israelita e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a instarem o grupo palestiniano a devolver todos os cadáveres.

Devido ao ritmo lento da entrega dos corpos deste reféns, as autoridades israelitas decidiram ainda permitir a entrada de apenas metade dos camiões de ajuda humanitária que inicialmente haviam sido acordados. Segundo comunicou Israel à ONU, só será permitida a entrada de 300 camiões diários, quando os acordos de paz previam 600 camiões.

Em resposta aos oito corpos que já foram entregues pelo Hamas (recordado que um não será de um refém), Israel devolveu esta quarta-feira os corpos de 45 palestinianos que estavam na sua posse. Foram entregues à Cruz Vermelha.

O acordo de paz prevê ainda assim a troca de mais corpos. O previsto seria o Hamas entregar 28 cadávres enquanto que as forças israelitas teriam de devolver os corpos de 360 palestinianos que estavam na sua posse.