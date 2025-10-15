Sábado – Pense por si

Portugal vai gastar €50 milhões na compra de armamento aos EUA

Lusa 14:53
Armamento será disponibilizado à Ucrânia.

O ministro da Defesa Nacional anunciou esta quarta-feira que Portugal vai participar com 50 milhões de euros na iniciativa de aquisição de armamento aos Estados Unidos da América (EUA) para disponibilizá-lo à Ucrânia.

Nuno Melo
Nuno Melo NUNO VEIGA/LUSA

O anúncio foi feito por Nuno Melo no final de uma reunião ministerial no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica.

“Anunciámos que vamos investir 50 milhões de euros no PURL [iniciativa das necessidades prioritárias da Ucrânia], do mesmo modo que anunciámos que vamos investir dez milhões de euros na iniciativa britânica de drones […], apesar de ser uma iniciativa britânica, tem recaído invariavelmente na produção de drones nacionais, portanto, é um investimento também na indústria de defesa nacional”, sustentou o ministro da Defesa Nacional.

Tópicos Teatro Indústria da defesa Investimentos Estados Unidos Portugal Ucrânia Organização do Tratado do Atlântico Norte Nuno Melo
