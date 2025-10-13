Sábado – Pense por si

Portugal

João Maria Jonet é eleito em Cascais (e fica à frente do Chega)

Diogo Barreto
Diogo Barreto 08:15
O PSD conseguiu segurar a Câmara de Cascais, mas Chega e João Maria Jonet elegeram dois vereadores cada.

A coligação PSD/CDS-PP conseguiu segurar a Câmara Municipal de Cascais, mas perdeu a maioria absoluta. Em segundo lugar ficou o PS com dois vereadores. Chega e o independente João Maria Jonet conseguiram também dois vereadores cada. A oposição tem assim seis vereadores e o partido do Presidente da Câmara fica apenas com cinco, perdendo a maioria absoluta. 

Jonet eleito vereador em Cascais, à frente do Chega
Jonet eleito vereador em Cascais, à frente do Chega DR

A lista encabeçada por Nuno Piteira Lopes, atual vice-presidente e sucessor natural de Carlos Carreiras, obteve 33,87% dos votos e elegeu cinco vereadores, menos dois do que em 2021. O PS conseguiu 16,18% dos votos, tendo perdido um vereador comparado ao resultado de há quatro anos.

O comentador político e um dos coordenadores de campanha de Carlos Moedas em 2021 concorreu como independente pela primeira vez e  somou 14,71% dos votos, o mesmo número de vereadores que o Chega, que reforçou a sua presença no executivo com 14,5%.

Investigação
Opinião
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

João Maria Jonet é eleito em Cascais (e fica à frente do Chega)