Guterres vai encontrar-se com Zelensky em Kiev

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e Volodymyr Zelensky vão discutir o prolongamento do acordo para exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro.A chegada de Guterres à Polónia foi confirmada pelo porta-voz da ONU Stephane Dujarric. O secretário-geral vai discutir a continuação do acordo "em todos os seus aspetos e outros assuntos pertinentes".O acordo foi alcançado inicialmente pelas Nações Unidas e pela Turquia em julho e prolongado em novembro de 2022. Será renovado a 18 de março caso nenhuma das partes, Rússia e Ucrânia, levante objeções. A Rússia assinalou que devem ser retirados obstáculos às suas próprias exportações agrícolas para que o acordo continue.Para que o acordo avançasse em julho, a ONU comprometeu-se a facilitar as exportações de alimentos e de fertilizantes da Rússia.A Rússia tem sido alvo de pesadas sanções desde que invadiu a Ucrânia e, mesmo que as exportações alimentares e de fertilizantes não tenham sido atingidas, Moscovo sustenta que as restrições sobre os pagamentos, logística e indústrias de seguros são uma barreira.Com Guterres, viajam Martin Griffiths, responsável pela ajuda humanitária da ONU, e Rebeca Grynspan, responsável pelo comércio. Griffiths liderou as negociações no acordo, e Grynspan quer facilitar as exportações russas.É a terceira visita à Ucrânia de Guterres no último ano.