Guerra na Ucrânia. Número de mortos e feridos cada vez mais perto do meio milhão

A guerra da Ucrânia começou há cerca de 18 meses e não para de somar vítimas. As autoridades norte-americanas estimam agora que o número de mortos e feridos esteja cada vez mais perto dos 500 mil.







De acordo com a notícia avançada pelo New York Times , as autoridades norte americanas dizem que o maior número de baixas registou-se do lado russo com cerca de 120 mil mortos e 170 mil feridos. Já do lado da Ucrânia, os dados reportam perto de 70 mil mortos e 110 mil feridos. Os valores foram aferidos através de imagens satélite, escutas, redes sociais e relatos feitos pelos repórteres de guerra.Os cálculos do governo de Joe Biden revelam assim um aumento exponencial de vítimas, muito fruto dos combates ocorridos durante o período do inverno e da primavera. A título de comparação, o New York Times ressalva que, em apenas um ano e meio de guerra, o número de vítimas na Ucrânia já ultrapassou o número de soldados norte-americanos mortos em vinte anos no Vietname e praticamente igualaram o número de militares mortos no Afeganistão.Mas os números de vítimas na guerra da Ucrânia são cada vez mais difíceis de calcular, tudo porque Moscovo continua a apresentar valores muito abaixo da realidade e Kiev mantém uma postura de não comunicação. Ainda assim, as estimativas são também reveladoras de uma guerra sem piedade, onde a artilharia pesada é indiscriminadamente utilizada e os serviços de saúde atuam de forma cada vez mais precária e com extremas dificuldades.