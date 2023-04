Procuradores querem impedir Bolsonaro de concorrer a eleições

O Ministério Público Eleitoral do Brasil quer que o Tribunal Superior Eleitoral considere Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, inelegível, o que o impediria de concorrer a eleições durante um período de tempo.







Bruna Prado/Pool via REUTERS/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Este tribunal vai analisar uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista contra a lista de Bolsonaro. Apesar de o processo estar sob sigilo, a TV Globo afirma que o vice-procurador-geral Paulo Gonet Branco considera que as provas reunidas indicam ter existido abuso de poder político por parte de Bolsonaro durante as eleições.O então presidente do Brasil fez várias acusações infundadas ao sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores que o próprio convocou no Palácio da Alvorada. Um dos ataques foi contra a utilização de urnas eletrónicas e amplamente desmentido pelos órgãos oficiais.Ainda não é conhecida a data para o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro julgar a ação imposta pelo Partido Democrático Trabalhista.Ciro Gomes foi o candidato pelo Partido Democrático Trabalhista às eleições do Brasil no final de 2022, que na segunda volta apoiou Lula da Silva. No comunicado sobre esta ação, o PDT justifica que caso Bolsonaro seja condenado, não pode ser eleito durante oito anos, ficando fora das eleições que se realizem. O julgamento deverá arrancar no fim de abril ou início de maio.