França prepara-se para motins. 'Não culpo a polícia', diz mãe de jovem morto

França prepara-se para uma terceira noite de conflitos após a morte de um jovem de 17 anos, Naël M., durante uma operação policial. A mãe do jovem, Mounia M., deu um depoimento transmitido esta quinta-feira durante um programa televisivo francês.







Reuters

"Je n'en veux pas à la police, j'en veux à une personne : celui qui a enlevé la vie de mon fils !"



Les mots poignants de Mounia M., la mère de Nahel, recueillis par @mohamedbouhafsi pour #CàVous ?? pic.twitter.com/BPEIfiiqu4 — C à vous (@cavousf5) June 29, 2023



Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Não culpo a polícia. Culpo quem tirou a vida ao meu filho. Nao precisava de matar o meu filho. Havia outras formas de fazer as coisas. Não precisava de matar o meu filho. Um tiro. Um tiro. Tão perto do peito dele. Não consigo imaginar isso. Bater-lhe para o fazer sair? Sim, não há problema. Mas uma bala? Não", afirmou.O agente que disparou sobre o jovem foi colocado sob prisão preventiva e é acusado de homicídio voluntário. O seu advogado, Laurent-Franck Liénard, defende que o cliente disparou porque pensou ser necessário "com a arma que o Estado lhe deu para assegurar a sua segurança e a dos cidadãos". Garante que irá contestar a acusação. O polícia reconheceu ter disparado um tiro fatal e explicou ter tentado prevenir uma perseguição a carro, com receio que ele ou outra pessoa se magoasse depois de o adolescente ter alegadamente cometido várias infrações de trânsito.Naël M. era conhecido da polícia por não ter respeitado ordens de trânsito, de acordo com os procuradores.Esta quinta-feira, Nanterre, onde o jovem morreu, foi palco de uma marcha de homenagem que contou com 6.200 pessoas. Terminou com 15 detenções, bem como carros incendiados, ruas barricadas e lançamento de projéteis contra a polícia. Na cidade, foi destacada a brigada de operações especiais.Os serviços de transportes noturnos encontram-se suspensos e também foi decretado o recolher obrigatório em vários locais da zona de Paris.Segundo a imprensa francesa, as autoridades esperam "uma generalização" da violência nas próximas noites, em que acontecerá "violência urbana" e "ações orientadas contra as forças da ordem e símbolos do Estado ou forças públicas".A morte de Naël desencadeou atos de violência que fazem recordar os motins de 2005, quando durante 21 dias vários locais em França foram palco de vandalismo e violência que obrigaram o então presidente francês Jacques Chirac a declarar estado de emergência. Esses motins surgiram no subúrbio parisiense de Clichy-sous-Bois, devido à morte de dois jovens eletrocutados numa central elétrica enquanto se escondiam da polícia. Dois agentes foram absolvidos de acusações relacionadas com o sucedido anos depois.