Executiva de banco russo morre após cair de janela

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Kristina Baikova, vice-presidente do banco russo Loko Bank, morreu aos 28 anos depois de ter caído de uma janela do 11.º piso, num apartamento em Moscovo, Rússia. A notícia foi avançada por vários media russos.







Facebook/Kristi Baykova

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A executiva do banco comercial caiu de uma casa no Bairro Khodinski na madrugada de 24 de junho. Os serviços de emergência não puderam fazer nada por ela. Morreu no local, devido aos ferimentos sofridos.Kristina Baikova encontrava-se no apartamento com um amigo, Andrei, de 34 anos. Segundo o mesmo, a jovem foi junto do parapeito e caiu. Não se sabe muito mais sobre o sucedido. Foi aberta uma investigação ao incidente.