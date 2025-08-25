Sábado – Pense por si

Mundo

França convoca embaixador dos EUA após comentários "inaceitáveis" sobre antissemitismo

Luana Augusto
Luana Augusto 08:21
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas

Charles Kushner enviou uma carta a Macron a criticar a postura "insuficiente" de Paris face ao crescimento do antissemitismo no país. Agora, França considera que as suas declarações violam a Convenção de Viena.

O governo francês convocou esta segunda-feira (25) o embaixador dos Estados Unidos em Paris, Charles Kushner, para se explicar depois de ter proferido declarações "inaceitáveis" contra o presidente de França, Emmanuel Macron.

França convoca embaixador dos EUA após críticas de Charles Kushner a Macron sobre antissemitismo
França convoca embaixador dos EUA após críticas de Charles Kushner a Macron sobre antissemitismo AP Photo/John Minchillo

Numa carta endereçada ao chefe de estado e publicada no Wall Street Journal, no domingo, o diplomata americano acusou o executivo de adotar uma postura "insuficiente" perante o crescimento do antissemitismo em França. Expressou, por isso, "profunda preocupação com o aumento dramático do antissemitismo em França" e afirmou que perante a escalada de violência, Paris "tem falhado" em agir com firmeza.

"Em França, não há um único dia em que os judeus não sejam agredidos nas ruas e sinagogas e em que as empresas judaicas não sejam vandalizadas", escreveu.

Kushner, que é pai de Jared Kushner - genro do presidente dos EUA, Donald Trump - e filho de sobreviventes do Holocausto, disse ainda que estava disposto a trabalhar com Macron e com outros líderes franceses para "elaborar um plano sério" de forma a acabar com esse problema - isto porque alega que a postura de Paris só contribui para o enfraquecimento de Israel.

As críticas provocaram, no entanto, uma reação por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) francês, que afirmou que as declarações violam a Convenção de Viena de 1961- que rege as relações diplomáticas entre nações independentes e proíbe a intromissão nos assuntos internos de outros estados. "A França refuta firmemente estas últimas alegações" que são "inaceitáveis", respondeu o MNE em comunicado.

Esta carta surge, assim, no dia em que França comemora os 81 anos da libertação de Paris - um evento que marcou o fim da deportação de judeus de território francês. Ao mesmo tempo, é divulgada dias depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter acusado também Macron de "fomentar o antissemitismo" - isto depois de o presidente francês ter defendido publicamente o "reconhecimento internacional" do Estado da Palestina, que deverá acontecer já em setembro. 

Para reagir aos comentários Netanyahu, o Plácio do Eliseu adotou um tom semelhante ao que teve com Kushner. Afirmou que "este é um momento que exige seriedade e responsabilidade, não confusão e manipulação".

Segundo os mais recentes dados, França tem registado um aumento significativo de episódios de antissemitismo desde que o Hamas atacou território israelita a 7 de outubro de 2023. Desde então que as autoridades francesas têm intensificado as suas medidas de segurança em torno de sinagogas e escolas judaicas - decisão esta que as organizações da comunidade no país consideram como uma resposta insuficiente.

Artigos Relacionados
Tópicos Sinagoga Crime França Estados Unidos Charles Kushner Emmanuel Macron Ministério dos Negócios Estrangeiros Benjamin Netanyahu Donald Trump Jared Kushner Hamas The Wall Street Journal
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Calado é Camões

O senhor Dr. Durão Barroso teve, enquanto primeiro-ministro, a oportunidade, de pôr as mãos na massa da desgraça nacional e transformá-la em ouro. Tantas capacidades, e afinal, nestum sem figos.

Menu shortcuts

França convoca embaixador dos EUA após comentários "inaceitáveis" sobre antissemitismo