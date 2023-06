Filho do presidente dos EUA dá-se como culpado de crimes fiscais

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Hunter Biden, o filho do presidente dos EUA Joe Biden, vai declarar-se culpado de dois crimes relacionados com o não pagamento de impostos para evitar ser acusado de um crime de posse de arma pelo Departamento de Justiça dos EUA.







REUTERS/Elizabeth Frantz

Vai declarar-se culpado por não pagar a tempo os impostos em 2017 e 2018. Assim sendo, o Departamento de Justiça dos EUA não vai avançar com uma acusação relacionada com a compra de uma arma em 2018, quando consumia drogas. O acordo está dependente de Hunter Biden não voltar a deter uma arma, e não consumir drogas durante 24 meses.Hunter Biden, de 53 anos, foi alvo de vários ataques por parte de Trump e dos seus aliados republicanos que o acusaram de más-práticas relacionadas com a China e Ucrânia. Trabalhou como lobista, advogado, gestor de investimentos e artista. Em 2021, descreveu num livro ter consumido crack e ser alcoólico.O filho do presidente dos EUA estava a ser investigado desde 2018, devido a possíveis violações da lei relacionadas com negócios na China.Joe Biden tem quatro filhos: Hunter, Ashley, Beau e Naomi. Estes dois últimos morreram em 2015 e em 1972.Hunter Biden é o primeiro filho de um presidente no cargo a ser indiciado por um crime, segundo a agência noticiosa Reuters.