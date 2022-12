A maior dor de cabeça de Joe Biden

Álcool, cocaína, crack, um caso com a viúva do irmão, negócios obscuros, evasão fiscal e o caso do laptop: Hunter Biden está agora na mira dos republicanos.

No ano 1972, quando Joe Biden foi eleito pela primeira vez para o Senado, 54.589 pessoas morreram em acidentes nas estradas norte-americanas e entre elas Neilia Hunter Biden. A professora de inglês, casada há seis anos com o recém-eleito senador, conduzia numa zona rural do Delaware e ia comprar um pinheiro para a árvore de Natal nessa segunda-feira, 18 de dezembro. A colisão do carro conduzido por Neilia com um camião causou ainda a morte à sua filha de um ano Naomi e ferimentos graves aos irmãos, Hunter, 2 anos, e Beau, 3 anos. Os rapazes sobreviveram e Joe Biden tomou posse a 5 de janeiro no Hospital de Wilmington onde os filhos convalesciam.