Navy, a sétima neta de Joe Biden que só foi reconhecida anos depois

Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, reconheceu pela primeira vez a sua sétima neta, na sexta-feira, dia 28. Navy Joan Roberts é a filha do seu filho Hunter Biden com uma mulher do estado de Arkansas, Lunden Roberts.



REUTERS/Julia Nikhinson

Navy nasceu em agosto de 2018, mas apenas foi revelado que era filha de Hunter Biden em 2019, após ele ter sido processado por Roberts para que efetuasse um teste de paternidade e pagasse pensão de alimentos. Hunter negou as acusações, inclusive que era o pai da criança, mas o teste provou o contrário.





Hunter Biden conheceu Lunden Roberts enquanto esta trabalhou como sua assistente, em 2018, numa época em que lutava com o vício da cocaína. Nesse mesmo ano, após o nascimento de Navy, o filho do presidente cortou contacto com Lunden. No seu livro de memórias em 2021, Hunter referiu que "não se recordava" do seu encontro com Roberts. "Essa é a pouca ligação que eu tinha com qualquer pessoa. Eu era um desastre, mas um desastre pelo qual assumi responsabilidade", escreveu.

Em janeiro de 2020, Hunter Biden concordou com o pagamento de uma quantia que não foi revelada e cujo valor remontava a novembro de 2018. Mas em abril de 2021, Lunden Roberts recorreu ao tribunal queixando-se que Hunter tinha escondido provas e ignorado decisões anteriores do tribunal.



A batalha judicial só acabou em junho deste ano num tribunal do estado do Arkansas onde os pais da criança chegaram a um acordo. A CNN revelou que uma parte do acordo referia que Navy iria receber a pensão de alimentos e algumas pinturas de Hunter. A mãe da criança também desistiu da sua petição para que o último nome da Navy fosse alterado para Biden.

Durante esta batalha pela paternidade, o presidente dos Estados Unidos não reconheceu publicamente a existência da sua neta. Numa declaração à revista People, Biden menciona que o "nosso filho Hunter e a mãe da Navy, Lunden, estão a trabalhar juntos para promover um relacionamento que seja o melhor para o interesse da sua filha, preservando a privacidade tanto quanto possível daqui para frente".

O Partido Republicano tem vindo a criticar o presidente, que fez do compromisso com a família um elemento central da sua personalidade pública, por apenas reconhecer seis netos, deixando Navy de lado. "Esta não é uma questão política, é um assunto de família. Jill e eu só queremos o que é melhor para todos os nossos netos, incluindo Navy", frisa Joe Biden.

Uma fonte familiarizada com a situação revelou à People que "houve alguns processos legais bastante contenciosos entre os pais de Navy a decorrer até poucas semanas atrás". Acrescenta que "como avós, os Biden estão a seguir o exemplo de Hunter, e têm estado a dar espaço e tempo para resolverem as coisas".

Hunter Biden tem mais quatro filhos: Naomi, 29 anos, Finnegan, 22, e Maisy, 21, do seu casamento anterior com Kathleen Buhle, e Beau, de três anos, que nasceu do seu atual casamento com Melissa Cohen. Beau recebeu o nome do irmão de Hunter, que morreu de cancro em 2015.

Biden tem uma relação muito próxima com os seus netos, que o acompanham desde o início do seu mandato em viagens e visitam regularmente a Casa Branca. O presidente acredita que os netos o persuadiram a desafiar o ex-presidente Donald Trump, em 2020.