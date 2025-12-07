Sábado – Pense por si

Mundo

Exército ucraniano recupera controlo de aldeia na região de Dnipropetrovsk

Lusa 16:09
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
As mais lidas

Em 21 de novembro, os russos tinham anunciado a captura de Tikhe e Vidradne, na região de Dnipropetrovsk.

O Exército ucraniano disse este domingo que recuperou o controlo da aldeia de Tikhe, na região central de Dnipropetrovsk, território que a Rússia anunciou ter capturado no dia 21 de novembro deste ano.

Soldado ucraniano manuseia arma
Soldado ucraniano manuseia arma AP

A 67.ª Brigada Mecanizada do Exército da Ucrânia reportou a libertação de Tikhe através de uma publicação na sua página de Facebook, em que afirma que os soldados conseguiram expulsar o inimigo da aldeia e "limpá-la dos invasores", graças às suas ações “coordenadas e precisas”, bem como à sua “corajosa execução".

Em 21 de novembro, os russos tinham anunciado a captura de Tikhe e Vidradne, na região de Dnipropetrovsk.

Por outro lado, a plataforma de análise ucraniana DeepState noticiou hoje que as forças russas avançaram para perto de duas localidades nas regiões de Donetsk e Zaporijia.

Essas localidades são a aldeia de Yampil, no distrito de Kramatorsk, e a povoação de Solodke, no distrito de Polohi.

Segundo o Estado-Maior do Exército ucraniano, no sábado ocorreram 161 confrontos diretos, com a maior parte concentrada na frente de Pokrovsk, em Donetsk, onde os russos lançaram 45 ataques.

A Rússia anunciou a captura de Pokrovsk na passada terça-feira, mas, de acordo com o Comando Leste do Exército ucraniano, as forças de Kiev continuam entrincheiradas dentro da cidade, onde realizam operações de busca e assalto para “eliminar os soldados inimigos”.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou este domingo a captura da cidade de Rivne (Rovnoye, em russo), na região de Donetsk, e afirmou que as forças russas estão a “expulsar as forças inimigas” da cidade de Hrishine, a cerca de cinco quilómetros a noroeste de Pokrovsk.

Artigos Relacionados
Tópicos Forças armadas Dnipro Donetsk Rússia Pokrovsk Ministério da Defesa Facebook
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Exército ucraniano recupera controlo de aldeia na região de Dnipropetrovsk