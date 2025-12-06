Zelensky conversa por telefone com negociadores de Kiev e enviados dos EUA

A sua conversa por telefone inclui os enviados norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, juntamente com os negociadores de Kiev, designadamente o secretário da Segurança Interna e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, e o chefe do Estado-Maior General, Andriy Hnatov.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse este sábado que teve uma conversa telefónica "longa e substancial" com os enviados norte-americanos e com os negociadores de Kiev que estiveram reunidos na Florida para discutir o fim do conflito na Ucrânia.



Zelensky procura fim da guerra na Ucrânia, não cessar-fogo AP

“A Ucrânia está determinada a continuar a trabalhar de boa-fé com o lado americano para alcançar a verdadeira paz. Concordamos com os próximos passos e formatos para as negociações com os Estados Unidos”, afirmou Zelensky, numa publicação na rede social X.

Na mesma publicação, o Presidente da Ucrânia agradeceu ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, pela abordagem “tão intensa” nas negociações para acabar com a invasão do território ucraniano por parte da Rússia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

De acordo com Zelensky, a sua conversa por telefone inclui os enviados norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, juntamente com os negociadores de Kiev, designadamente o secretário da Segurança Interna e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, e o chefe do Estado-Maior General, Andriy Hnatov, que estiveram reunidos em Miami, na Florida, na sequência das várias rondas de negociações iniciadas há duas semanas.

O Presidente ucraniano disse que essa conversa telefónica resultou numa discussão “muito focada e construtiva”.

“Abordámos muitos aspetos e analisámos pontos-chave que podem garantir o fim do derramamento de sangue e eliminar a ameaça de uma nova invasão russa em grande escala, bem como o risco de a Rússia não cumprir as suas promessas, como já aconteceu repetidamente no passado”, adiantou.

O Presidente da Ucrânia disse ainda que agora aguarda um relatório detalhado da reunião presencial por parte dos negociadores de Kiev, ressalvando que “nem tudo pode ser discutido por telefone”, pelo que é necessário trabalhar em estreita colaboração com as equipas em ideias e propostas.

“A nossa abordagem é que tudo deve ser viável – todas as medidas cruciais para a paz, a segurança e a reconstrução”, defendeu Zelensky.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou este sábado que participará na segunda-feira da reunião em Londres com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre a mediação dos EUA na Ucrânia.

“A Ucrânia pode contar com o nosso apoio incondicional. É por isso que estamos a envidar esforços no âmbito da Coligação de Voluntários”, escreveu Macron numa mensagem na sua conta do X, na qual aproveitou para denunciar “com a maior firmeza” os ataques russos da noite passada na Ucrânia, em particular contra infraestruturas energéticas e de transportes.

O Presidente francês insistiu que é necessário “continuar a pressionar a Rússia para a obrigar a fazer a paz" e considerou que Moscovo está a entrar numa dinâmica de escalada e “não procura a paz”.

Em Londres, segundo Macron, o objetivo será avaliar a situação e “as negociações em curso no âmbito da mediação americana”.

As conversações de hoje recorreram depois de as autoridades ucranianas terem relatado um ataque russo de grandes proporções em todo o país, utilizando mais de 650 drones e 51 mísseis, que danificaram infraestruturas energéticas e de transporte e feriram pelo menos seis civis.