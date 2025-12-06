Forças de Kiev atacam refineria de Riazán a 200 quilómetros de Moscovo

A refinaria de Riazán tem capacidade de processar 17,1 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano e é uma das maiores da Rússia.

A Ucrânia atacou este sábado a refinaria de Riazán, a cerca de 200 quilómetros de Moscovo, com o objetivo de “minar o potencial” militar da Rússia, informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.



Segundo avança a agência de notícias Efe, a extensão dos danos está ainda por determinar.

“As forças de defesa continuam a tomar medidas para minar o potencial militar-económico dos agressores russos”, garante o comunicado, citado pela Efe.

A refinaria de Riazán tem capacidade de processar 17,1 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano e é uma das maiores da Rússia, segundo o Estado-Maior ucraniano, e produz diesel, gasolina e combustível de aviação que abastecem as forças russas,

Além daquela infraestrutura, foi atingida a fábrica metalúrgica de Alchevsk, na parte ocupada da região ucraniana de Lugansk, onde são produzidos componentes de mísseis para o exército russo.