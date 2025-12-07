Secretário da Defesa dos EUA avisa: "Se trouxeres drogas para este país num barco, vamos afundar-te"

Pete Hegseth ameaça narcotraficantes e defende ações militares dos norte-americanos no mar do Caribe.

Pete Hegseth, o secretário da Defesa do governo de Donald Trump, voltou a defender os ataques levados a cabo pelas forças norte-americanas no mar do Caribe contra os alegados narcotraficantes que transportam drogas para os Estados Unidos.



O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth AP

O governante, que tem estado no olho do furação por ter ordenado um segundo ataque a um barco, visando dois sobreviventes, fez questão de deixar um aviso direto aos traficantes.

"Se trabalhas para uma organização terrorista e trazes drogas para este país num barco, vamos encontrar-te e afundar-te", garantiu Hegseth este sábado, comparando as ações dos Estados Unidos no mar do Caribe à guerra ao terror iniciada depois do 11 de setembro.

"O presidente Trump pode e vai tomar medidas militares decisivas, as que considerar convenientes, para defender os interesses da nossa nação. Que nenhum país da Terra duvide disso", acrescentou.

Estas palavras de Hegseth surgem depois de o executivo de Trump ter divulgado a sua nova estratégia de segurança nacional, que retrata os aliados europeus como fracos, visando reafirmar a hegemonia americana no Hemisfério Ocidental.

Desde que a Administração Trump iniciou a campanha contra o narcotráfico, movendo para o mar do Caribe um contingente militar sem precedentes, já morreram 87 pessoas.

O presidente norte-americano justificou a operação afirmando tratar-se de uma questão de segurança nacional e acusou o homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, de dirigir um cartel de droga.

Caracas negou e respondeu que o objetivo de Washington é derrubar o Presidente venezuelano e “deitar a mão” ao petróleo do país latino-americano.