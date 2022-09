EUA e ONU recusam anexação. Ataques a territórios serão considerados agressão à Rússia

Vladimir Putin quer reclamar as regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporíjia e Kherson como território russo, o que representa uma escalada do conflito. Ataques contra territórios incorporados serão considerados um ataque contra a Rússia, diz porta-voz do Kremlin.