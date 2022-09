Putin anuncia: 'A Rússia tem quatro novas regiões'

Vladimir Putin anunciou a anexação de quatro novas regiões ucranianas ao território russo, na sequência do referendo feito a semana passada e que não é reconhecido à luz do direito internacional. O presidente russo, que tocou vários temas no seu longo discurso, acusou ainda o Ocidente de ter causado as explosões no Nord Stream e anunciou "o fim da hegemonia ocidental".