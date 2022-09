Pelo menos 23 mortos em ataque russo a veículos civis em Zaporíjia

24 de setembro Talismã Xavier com Ana Bela Ferreira

Pelo menos 23 pessoas morreram e 28 ficaram feridas num ataque russo com míssil que atingiu veículos civis nos arredores de Zaporíjia, Ucrânia.







Ataque a prédio em Zaporíjia, a 24 de setembro REUTERS/Stringer

Tópicos Zaporíjia Ucrânia ataque missil civis

Uma testemunha ouvida pela agência Reuters relata que há corpos no chão ou ainda dentro de carros. Um míssil deixou uma cratera no chão."Até agora, 23 mortos e 28 feridos. Todos civis", relatou o governador regional de Zaporíjia, Oleksandr Starukh, na app Telegram.A Reuters adianta que a polícia e socorristas dirigiram-se ao local, onde os veículos ficaram cheios de estilhaços e cobertos de terra arrancada por um míssil.A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de feveveiro, no que descreveu como uma "operação militar especial", e nega atingir civis apesar de se terem contabilizado várias vítimas mortais entre a população.