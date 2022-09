Secretário-geral das Nações Unidas condenou passo que Putin se prepara para tomar. Esta sexta-feira a Rússia deve anexar 15% do território ucraniano, usando os resultados dos referendos que organizou como justificação.

Guterres: Anexação russa será um "perigoso escalar" do conflito

Ao que tudo indica, amanhã o presidente russo, Vladimir Putin, vai anunciar a anexação de 15% do território ucraniano - as quatro regiões onde decorreram referendos, nos últimos dias. Um passo que não será reconhecido pela comunidade internacional e que António Guterres, secretário-geral da ONU, alertou, esta quinta-feira, será um "perigoso escalar" do conflito.