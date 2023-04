EUA: octogenário detido por disparar sobre adolescente negro que lhe tocou à campainha

Andrew Lester, um homem branco de 84 anos, foi detido em Kansas City, nos Estados Unidos, depois de ter sido acusado de disparar dois tiros sobre Ralph Yarl, um adolescente negro.





A massive crowd has amassed in front of the white man's home who attempted to murder 16 year old Black boy Ralph Yarl in Kansas City Missouri pic.twitter.com/f100JlEihV — The Kansas City Defender (@KCDefender) April 16, 2023

Tudo aconteceu na noite da passada quinta-feira, quando o jovem deveria ter ido buscar os irmãos mais novos a uma casa em 115th Street mas acabou por se enganar e dirigir-se para 115th Terrace. Quando tocou à campainha da habitação, o dono da casa abriu a porta e disparou duas vezes sobre o menor, uma na cabeça e outra no braço quando este já se encontrava no chão.No dia do incidente, Andrew Lester foi detido pela polícia mas acabou por sair em liberdade menos de 24 horas depois, uma vez que as autoridades ainda não tinham recolhido provas do alegado crime nem o depoimento da vítima.Porém, segundo avança a Reuters, esta segunda-feira o octogenário foi formalmente acusado de agressão em primeiro grau e criminalidade armada, dois crimes que poderão originar uma pena de prisão perpétua. O tribunal fixou ainda o pagamento de uma fiança no valor de 200 mil dólares (cerca de 182 mil euros).Zachary Thompson, do Ministério Público de Clay, confirmou à imprensa local que as autoridades acreditam que o rapaz "não entrou na propriedade", que não existiu "qualquer troca de palavras durante o confronto" e que "houve componentes raciais no caso". Ainda assim, ressalvam que os crimes de ódio no Missouri acarretam penas consideravelmente baixas.O caso voltou a despoletar protestos nas ruas, com dezenas de pessoas a manifestarem-se nos últimos dias perto da casa de Andrew Lester empunhando cartazes com frases como "as vidas negras estão sob ataque" e "levantem-se e lutem".O governo norte-americano também já se pronunciou sobre o ataque. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, numa publicação nas redes sociais escreveu que "nenhuma criança deveria viver com medo de ser baleada apenas por tocar à campainha errada". Já o presidente Joe Biden terá optado por fazer uma chamada e falar na primeira pessoa com o jovem de 16 anos.Ralph Yarl, que é descrito pela comunidade como um "excelente aluno e um músico talentoso", encontra-se agora em casa a recuperar dos ferimentos.