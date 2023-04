Ralph Yarl, de 16 anos, tocou à campainha errada. Foi baleado duas vezes

Tocar à campainha errada deixou Ralph Yarl, de 16 anos, no hospital. Às dez da noite do dia 13 de abril, o jovem afroamericano foi buscar os dois irmãos mais novos mas enganou-se na morada. Dirigiu-se a uma casa em 115th Street e não em 115th Terrace. O dono da casa, que segundo a família é branco, abriu a porta e disparou duas vezes sobre o jovem: uma vez na cabeça e outra no braço, quando Ralph já estava no chão, de acordo com a família. O jovem encontra-se estável, mas sofreu ferimentos que deixaram a sua vida em risco.