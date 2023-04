EUA: em menos de uma semana pelo menos quatro jovens foram baleados

Já no caso de Ralph Yarl, o jovem afro-americano que foi baleado depois de tocar à campainha errada , a mãe do menor decidiu quebrar o silêncio e falar esta quarta-feira aos aos jornalistas.Cleo Nagbe relatou que o menor se encontra em casa, a recuperar, mas está fisicamente estável apesar de ainda ter algumas limitações. O principal problema prende-se com questões emocionais e de saúde mental é que, apesar de Ralph Yarl já falar, continua a viver "de forma sistemática" o momento em que foi atacado."Ele fica apenas sentado, a olhar para o vazio, com baldes de lágrimas a caírem-lhe dos olhos. Nós percebemos que ele está a recordar o que aconteceu vezes sem conta. E é isso que também não seca as minhas lágrimas, vemos um filho assim mas não há nada que possamos fazer", disse a mãe em entrevista à CBS Mornings.Quanto aos tratamentos hospitalares, Cleo Nagbe avançou que o filho esteve durante cerca de 12 horas com a bala na cabeça, algo que lhe poderá deixar sequelas "durante algum tempo".No dia do incidente, Andrew Lester foi detido pela polícia mas acabou por sair em liberdade menos de 24 horas depois. Esta segunda-feira o octogenário foi formalmente acusado de agressão em primeiro grau – o termo usado para tentativa de homicídio - e criminalidade armada, dois crimes que poderão originar uma pena de prisão perpétua.Zachary Thompson, do Ministério Público de Clay, confirmou inicialmente à imprensa que as autoridades acreditavam que tinham existido "componentes raciais no caso" porém, anunciou que na acusação as mesmas não foram consideradas."Entendemos o quão isso pode ser frustrante, mas posso garantir que o sistema de justiça criminal está a funcionar e continuará a funcionar", disse Thompson.No dia 13 de abril, Ralph Yarl dirigia-se para a casa de um amigo de família, perto das 22h, para ir buscar os irmãos mais novos. Deveria ter ido até à 115th Street mas acabou por se enganar e foi dar à 115th Terrace. Quando tocou à campainha da habitação, o dono da casa abriu a porta e disparou duas vezes sobre o menor."[Ralph Yarl] contou que o homem demorou muito tempo mas quando finalmente abriu a porta estava a segurar uma arma de fogo e disse que foi imediatamente baleado na cabeça, tendo caído no chão", esclareceu a polícia depois de ter falado com o jovem quando este ainda estava internado.Depois de atingir o jovem na cabeça, o homem ainda disparou sobre o seu braço quando este já estava no chão. Ralph acabou por fugir enquanto ouvia "não venhas para aqui".Foi um vizinho que acabou por ajudar o adolescente mas, segundo o New York Times, quando chegaram as autoridades o rapaz ainda foi obrigado a "deitar-se no chão de mãos no ar" tendo acabado por desmaiar.