EUA. Jovem morta a tiro depois de ter entrado de carro na casa errada

Kaylin Gillis, uma jovem norte-americana, foi morta a tiro durante a noite deste sábado depois de ter entrado dentro do carro no acesso a uma casa por engano.







A jovem de 20 anos estava no carro com mais três amigos e, de acordo com o The Guardian , dirigia-se para a casa de um colega que vivia na cidade rural de Hebron, no estado de Nova Iorque. O grupo acabou por se enganar e entrar na propriedade de Kevin Monahan, um homem que 65 anos que, ao ouvir barulho, foi até à varanda e disparou dois tiros contra o automóvel.

Kaylin Gillis foi atingida mas, como a zona do incidente não tinha cobertura de rede telefónica, o grupo teve de seguir até à cidade de Salem para contactar o serviço de emergência. Quando chegaram, os profissionais de saúde ainda tentaram reanimar a jovem mas sem sucesso.



Depois do alerta, as autoridades foram até à casa de Kevin Monahan, mas o homem recusou sair da habitação e terá estado durante mais de uma hora a falar com os profissionais de emergência até ser detido.

Kevin Monahan foi encaminhado para a prisão de Warren e encontra-se acusado de assassinato em segundo grau. Jeff Murphy, diretor da polícia de Washington, já esclareceu que no entender das autoridades "não existiram motivos" para que o homem se tivesse sentido ameaçado e disparado a arma.

Kaylin Gillis, natural de Schuylerville, em Nova Iorque, tem sido descrita como "uma jovem doce" que apenas queria passar algum tempo com os amigos. A sua morte ocorreu dias depois de Ralph Yarl, um jovem de 16 anos, ter sido baleado em Kansas City, por ter tocado à porta errada enquanto ia buscar os irmãos mais novos.