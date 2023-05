O embaixador norte-americano na China, Nicholas Burns, garantiu na terça-feira que os Estados Unidos da América (EUA) estão "prontos para conversar" com a China, embora admitindo a necessidade de melhores canais entre os dois Governos.







"A nossa visão é que precisamos de melhores canais entre os dois Governos e canais mais profundos e estamos prontos para conversar. É particularmente importante fazer isso quando se tem grandes problemas e grandes desentendimentos no relacionamento", disse o diplomata numa entrevista ao The Stimson Center, um 'think tank' sem fins lucrativos com sede em Washington."Nunca tivemos vergonha de falar e esperamos que os chineses se encontrem connosco a meio do caminho", acrescentou Burns, que assumiu o cargo em dezembro de 2021.Num balanço do seu trabalho desde que chegou a Pequim, Nicholas Burns admitiu que o relacionamento entre os dois países continua complicado."Acho que desde que cheguei à China, há 14 meses, vimos uma continuação de todo aquele relacionamento difícil em que tentamos estabilizar os laços entre nós, aprofundar os canais entre nós. E, claro, eu represento o Presidente Joe Biden. Temos uma política muito clara. E o que estamos a tentar fazer desde que o Presidente assumiu é investir na força do nosso próprio país, nessa competição de longo prazo com a China no campo económico, tecnológico e de segurança militar", disse.O diplomata garantiu que Washington não procura conflitos com Pequim e acredita que um maior diálogo seria construtivo para as relações entre ambas as potências."Não queremos um conflito com a China. Não queremos voltar a uma Guerra Fria com a China. Precisamos de maior estabilidade nesta relação. (...) Queremos estabilidade no relacionamento", insistiu.Os comentários de Burns surgem quando o executivo de Biden procura restaurar um diálogo mais amplo com a China num momento em que as tensões permanecem conturbadas devido a questões como Taiwan, comércio e alegada espionagem, após um balão chinês ter entrado no espaço aéreo norte-americano e que levou ao cancelamento de uma viagem do secretário de Estado, Antony Blinken, à China em fevereiro passado.Sobre a viagem de Blinken, Burns reiterou que será remarcada "quando as condições forem apropriadas para a sua visita", acrescentando que os EUA estão prontos para "um envolvimento mais amplo"."É difícil para mim prever, neste momento, quando esse tipo de envolvimento vai ocorrer novamente, mas nunca apoiamos o congelamento desse relacionamento", disse Burns.Sobre o impacto destes últimos meses tumultuosos nas relações entre Washington e Pequim, o embaixador referiu que a visita da ex-presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi a Taiwan no verão passado levou os "chineses a fecharem os canais" de contacto."Os chineses fecharam os canais logo após a saída de Pelosi de Taiwan. Fecharam oito canais diferentes entre nós, incluindo três dos nossos canais militares mais importantes. (...) Eles encerraram as nossas conversas antinarcóticos", apontou.No entanto, o diplomata afirmou que, depois do Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, conseguiu ter "boas" reuniões com autoridades chinesas, e apontou ainda o encontro de Joe Biden com o homólogo chinês, Xi Jinping, em Bali, como "um intercâmbio muito bom e produtivo".Burns enfatizou que nas últimas semanas tem conseguido manter uma comunicação consistente com altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores da China, considerando isso "um bom sinal".O embaixador disse que a política de Washington em relação a Taiwan -- uma fonte crescente de tensão com Pequim -- não mudou. Mas pediu à China que renuncie ao uso da força nas suas negociações com a ilha autónoma.Sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, Nicholas Burns afirmou que a imprensa chinesa responsabiliza diariamente os Estados Unidos e a NATO pelo conflito, algo que considera "obviamente um absurdo"."O que precisamos ver da China é que pressione a Rússia a retirar as suas tropas, para que a Ucrânia possa ter todo o seu território de volta e ser totalmente soberana novamente em todos os aspetos dessa palavra. Seria útil se a China pressionasse a Rússia a parar de bombardear escolas, hospitais e apartamentos ucranianos", disse."Vimos tremendas perdas de vidas apenas nos últimos dois meses por ataques aéreos russos e ataques de drones contra civis ucranianos. Então, é isso que gostaríamos e tenho a certeza que é isso que os países europeus gostariam, é isso que a Ucrânia quer da China. Certamente gostaríamos de ver a China ser muito mais dura em relação aos russos", acrescentou o diplomata veterano.