Vice-presidente chinês em Portugal após polémica no Reino Unido

Han Zheng, o vice-presidente da China, está em Portugal entre 7 e 10 de maio. A visita dá-se depois de uma passagem polémica do responsável chinês pelo Reino Unido, para representar o seu país na coroação de Carlos III.







Miguel Figueiredo Lopes / Presidência da República

Tudo remonta a 1997, data em que o príncipe Carlos visitou Hong Kong devido à transferência de poder do Reino Unido para a China. Han Zheng é agora descrito pelo jornal britânico The Telegraph, por exemplo, como o "arquiteto da opressão de Hong Kong". Lord Patten, o último governador do território quando ainda estava sob domínio britânico, descreveu a presença de Han Zheng na coroação como desagradável para os mais de 160 mil nativos de Hong Kong que vivem no Reino Unido.Han Zheng integrou o Politburo (o núcleo decisivo) do Partido Comunista Chinês entre 2017 e outubro de 2022. Por ter 68 anos, a idade considerada para a reforma na China, foi com surpresa que em março, foi nomeado para o cargo de vice-presidente. O cargo destina-se à representação da China em cerimónias e eventos no exterior, não tendo competências decisórias.Dentro do Politburo, liderava o grupo de liderança central para os temas de Macau e Hong Kong. Foi sob o seu mandato que Pequim aumentou a influência sobre Hong Kong, que resultou nos protestos que arrancaram em massa em 2019. Han Zheng também apoiou uma lei de segurança nacional que gerou detenções, êxodos e ataques à imprensa.A lei, que entrou em vigor em 2020, atacou as atividades pró-democracia em Hong Kong e levou à detenção por suspeita de ofensas à segurança nacional de cerca de 250 pessoas, entre elas políticos, advogados e jornalistas. As autoridades dizem estar a manter a ordem necessária para permitir a prosperidade de Hong Kong.No Reino Unido, Han Zheng encontrou-se com o primeiro-ministro Rishi Sunak, com o príncipe William e teve uma reunião com o vice-primeiro-ministro Oliver Dowden. De acordo com o canal estatal CGTN, Han Zheng afirmou que a China "está disposta a trabalhar com os britânicos sob a premissa de respeito mútuo e tratamento igualitário, para serem discutidos vários assuntos, para aumentar o entendimento e reduzir diferenças, e para promover o desenvolvimento saudável e estável de relações bilaterais para o benefício de ambos os países e do mundo".De acordo com o site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa teve um almoço de trabalho com o vice-presidente da China. "O almoço de trabalho visará prosseguir o aprofundamento das excelentes relações entre os dois países, momento onde, em conjunto, serão analisados e desenvolvidos assuntos da agenda bilateral entre a República Popular da China e Portugal, bem como matérias referentes à atualidade internacional", lê-se na nota publicada previamente.Han Zheng também se vai encontrar com António Costa.