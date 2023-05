Sérvia: Jovem de 14 anos mata oito colegas numa sala de aula

Oito alunos do 7.º ano e um segurança foram mortos esta quarta-feira de manhã durante uma aula que ocorria em Belgrado, capital da Sérvia. O autor do ataque é um jovem de apenas 14 anos que começou por disparar sobre o professor, informou o Ministério da Administração Interna sérvio.







REUTERS/Djordje Kojadinovic

O comunicado do Ministério da Administração Interna, citado pela Reuters, informa ainda que, além dos nove mortos, seis crianças e o professor se encontram hospitalizados.Milan Nedeljkovic, o presidente da junta de freguesia de Vracar, a que a escola pertence, avançou também que a vida do professor ainda corre perigo.A polícia confirmou também que o aluno do 7.º ano já foi detido depois da área ao redor da escola ter sido isolada. Neste momento está a decorrer uma investigação sobre os motivos que originaram o tiroteio.Milan Milosevic, pai de uma das alunas da Escola Básica Vladislav Ribnikar, falou com a televisão local e contou que a sua filha "conseguiu escapar" apesar de se encontrar na sala onde o tiroteio ocorreu. "Primeiro disparou no professor e depois começou a disparar aleatoriamente", relatou à N1.O pai referiu ainda que o autor do ataque "era quieto e bom aluno". No entanto, os colegas ainda não o conheciam muito bem uma vez que "chegou à turma recentemente".