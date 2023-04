O especialista está em Portugal e conta como foi possível à Ucrânia resistir à desinformação russa e de onde vêm os reais perigos ao nível da cibersegurança. Quanto a Jack Teixeira, pior do que a fuga foi a propaganda.

Doowan Lee: “A China representa uma ameaça muito maior do que o Kremlin às sociedades abertas”

Especialista em cibersegurança e desinformação, ajudou a preparar a Ucrânia a resistir, com sucesso, às incursões cibernéticas da propaganda russa. Doowan Lee vai participar nos colóquios de Relações Internacionais da Universidade do Minho e estará hoje dia 20, às 18h30, na FLAD (Fundação Luso-americana para o desenvolvimento) na palestra Soberania e Democracia em risco e as ciber soluções a usar contra o extremismo e a autocracia.