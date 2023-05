Polícia atinge com taser idosa diagnosticada com demência

As autoridades australianas abriram uma investigação depois de uma mulher de 95 anos ter sido atingida com um taser por elementos da polícia. Clare Nowland estava diagnosticada com demência e encontrava-se internada num lar de idosos há mais de cinco anos.







O caso ocorreu esta quarta-feira no NSW Snowy Mountains, uma instituição na cidade de Cooma, a cerca de 300 quilómetros de Sydney.Segundo avança a ABC News , terão sido os funcionários do lar que chamaram as autoridades uma vez que a idosa se encontrava com uma faca na mão.Clare Nowland acabou por ser encaminhada para o Cooma Base Hospital onde se encontra em estado grave. Tanto a polícia australiana como a instituição emitiram comunicados onde confirmaram o incidente, mas optaram por não avançar mais detalhes.O caso está a chocar a comunidade australiana, até porque se trata de uma idosa bastante conhecida na região que foi várias vezes notícia na imprensa regional. Clare Nowland, antes de ser diagnosticada com demência, trabalhou como voluntária numa loja de caridade e para comemorar o seu 80º aniversário decidiu saltar de paraquedas sobre Canberra.