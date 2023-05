Homem foi atropelado depois de ajudar um grupo de patos bebés a atravessar a estrada

Casey Rivara encontrava-se a conduzir quando deu conta de que, numa rua movimentada na Califórnia, uma mamã pata tentava atravessar uma estrada com os seus oito filhos bebés. De forma a evitar um desastre, o norte-americano parou o carro, saiu da viatura e começou a controlar o trânsito acabando por escoltar os animais até ao outro lado do passeio.







GoFundMe / Casey’s final act of kindness

Casey Rivara de 41 años estaba ayudando a estos patitos cruzar la calle cuando una chica de 17 años lo atropelló y le quitó la vida.



*Esta fue su ultima foto ayudando a los patitos, y le pusieron patitos en su altar pic.twitter.com/zWnvMRp6jC — Meredith G. ?? (@MerGarza) May 23, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a imprensa norte-americana, o gesto de bondade foi rapidamente reconhecido pelos condutores que assistiram ao momento, tendo mesmo chegado a ser aplaudido.Casey Rivara, enquanto se encontrava a voltar para o carro acabou por ser mortalmente atropelado. Os seus dois filhos encontravam-se dentro da viatura e terão assistido ao acidente. A família estava a regressar a casa depois de um treino de natação.Casey Rivara foi descrito pela família como um marido e um pai "gentil e incrível" e tinha recentemente começado a trabalhar na escola dos filhos para poder "passar mais tempo com eles".O caso, nos Estados Unidos, começou a ser falado e está a ser descrito como um "exemplo heroico de bondade para com os mais vulneráveis". Em tom de homenagem, vários cidadãos fizeram um memorial no cruzamento onde ocorreu o incidente.A polícia de Rocklin avançou, em comunicado, que o condutor era um adolescente, que não teria consumido álcool ou drogas e que no momento do incidente não estaria a utilizar o telemóvel. Até ao momento ainda não foi formalizada qualquer acusação, mas o caso continua a ser investigado.