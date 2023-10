Japão: Suspeito de tiroteio em hospital faz reféns em correios

Um suspeito de ser o autor de um tiroteio num hospital em Warabi, no Japão, fez duas reféns dentro de um posto dos correios, as reféns já foram libertadas e o homem detido .







Kyodo via REUTERS

Tópicos Warabi Japão tiroteio reféns

As autoridades avançaram que "uma pessoa fez reféns e escondeu-se num posto dos correios na área de Chuo 5-chome, na cidade de Warabi".Ainda antes das autoridades terem confirmado o número de reféns, o jornal diário Yomiuri avançava que pelo menos dez funcionários dos correios se encontravam no prédio na hora do ataque.A invasão ao posto dos correios terá ocorrido por volta das 14h15 desta terça-feira, 05h15 em Portugal, e desde então a polícia pediu a cerca de trezentas pessoas para evacuarem as áreas próximas. O posto dos correios permanece cercado pela polícia armada.O incidente ocorreu enquanto as autoridades investigavam um tiroteio no Hospital Geral Toda Chuo, na cidade vizinha de Toda, que tinha ocorrido no início do dia e deixado um médico e um paciente idoso levemente ferido.O suspeito foi descrito nos meios de comunicação locais como tendo 86 anos e é também acusado de ter estado envolvido no tiroteio no hospital.Imagens de videovigilância mostram o suspeito a entrar nos correios com um boné de beisebol, uma camisa branca e com um casaco escuro, por cima parecia transportar uma arma presa com uma corda à volta do pescoço.Crimes violentos são raros no Japão e existe uma regulamentação rígida relativamente à posse de armas, tendo de realizar-se um exame de saúde mental antes de adquirir a arma. O país tem ainda uma das taxas de homicídios mais baixas do mundo, ainda assim nos últimos anos tem-se assistido ao aumento da criminalidade violenta.(Notícia atualizada com a informação de que o suspeito foi detido e as reféns libertadas)