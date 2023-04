Mulher de um polícia tailandês investigada por ter envenenado mais de 13 pessoas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A polícia tailandesa deteve, esta terça-feira, uma mulher por suspeitas de assassinar um amigo com comprimidos misturados com cianeto. Mas as investigações acabaram por ir mais longe: é que as autoridades acreditam que Sararat Rangsiwuthaporn poderá ter envenenado outras 13 pessoas.







Segundo avança a Reuters,, comissário da Polícia da Tailândia, esclareceu que o homem foi visto pela última vez através de imagens de videovigilância. Nas gravações, a vítima encontrava-se a falar comaté que, aparentemente sem razão, desmaiou e acabou por morrer.Thannicha Akesuwannawat, advogada da mulher, garantiu em declarações à Thairath TV, que a sua cliente "nega qualquer envolvimento nestas mortes" e que "tem uma explicação razoável" para o caso.Porém, a justificação parece não convencer as autoridades. Isto porque, quando o caso se tornou conhecido, dezenas de pessoas apresentaram-se na polícia com suspeitas de que os seus entes queridos poderiam ter sido envenenados.Segundo a CNN, um destes casos foi uma mulher que garante que, em 2020, foi envenenada pormas diz que acabou por sobreviver depois de ter recebido tratamento hospitalar. A alegada vítima revelou que não apresentou queixa mais cedo porqueera casada com um polícia de renome.Apesar de o caso estar ainda em investigação, as autoridades esclareceram que"devia muito dinheiro a muitas pessoas" e que "todas as vítimas mortais comeram ou beberam com ela antes das suas mortes". Quanto ao veneno têm a teoria de que a mulher tinha acesso às substâncias