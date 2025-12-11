Sábado – Pense por si

Mundo

Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas fala em "pirataria"

Gabriela Ângelo 13:32
As mais lidas

A Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tem acusado Washington de tentar roubar os seus recursos.

As forças norte-americanas apreenderam esta quarta-feira um petroleiro ao largo da costa da Venezuela, numa altura em que as relações entre Washington e Caracas estão a deteriorar-se depois da campanha de pressão imposta por Donald Trump ao governo de Nicolás Maduro.

Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas considera um “ato de pirataria”
Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas considera um “ato de pirataria” X/ Pam Bondi

“Acabámos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, o maior já apreendido”, afirmou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca, acrescentando que “foi apreendido por uma razão muito boa”.

Após a publicação de imagens e vídeos da apreensão na rede social X, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, emitiu uma declaração onde explica que o FBI, a Guarda Costeira dos EUA e a Homeland Security apreenderam “um petroleiro usado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irão”. 

Nos últimos meses, a administração Trump tem acusado a Venezuela de traficar drogas, nomeadamente fentanil, para os EUA e lançou a maior operação naval no mar das Caraíbas desde 1962, a crise dos mísseis cubanos, onde realizaram uma série de ataques contra supostos barcos com "narcoterroristas" que resultaram na morte de mais de 80 pessoas.

Para intensificar esta pressão, na terça-feira, dois caças norte-americanos sobrevoaram o Golfo da Venezuela durante cerca de 40 minutos. 

Caracas rapidamente denunciou a apreensão considerando-a um ato de “pirataria internacional”. Desde que os Estados Unidos intensificaram os seus esforços para isolar o presidente Maduro, ele tem vindo declarar que a Venezuela nunca se tornaria uma “colónia petrolífera”.

A Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tem de tentar roubar os seus recursos. 

Esta apreensão é a primeira de um petroleiro venezuelano desde 2019 quando entraram em vigor as sanções dos EUA. É também a primeira apreensão do governo Trump contra um petroleiro relacionado com a Venezuela desde que ele ordenou um grande reforço militar na região do mar das Caraíbas. 

Artigos Relacionados
Tópicos Drogas Roubo Caça Morte Venezuela Estados Unidos Caracas Donald Trump Nicolás Maduro
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas fala em "pirataria"