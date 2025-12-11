Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas fala em "pirataria"

A Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tem acusado Washington de tentar roubar os seus recursos.
As forças norte-americanas apreenderam esta quarta-feira um petroleiro ao largo da costa da Venezuela, numa altura em que as relações entre Washington e Caracas estão a deteriorar-se depois da campanha de pressão imposta por Donald Trump ao governo de Nicolás Maduro.
Estados Unidos apreendem petroleiro ao largo da Venezuela e Caracas considera um "ato de pirataria"
“Acabámos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, o maior já apreendido”, afirmou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca, acrescentando que “foi apreendido por uma razão muito boa”.
Após a publicação de imagens e vídeos da apreensão na rede social X, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, emitiu uma declaração onde explica que o FBI, a Guarda Costeira dos EUA e a Homeland Security apreenderam “um petroleiro usado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irão”.
Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x
Nos últimos meses, a administração Trump tem acusado a Venezuela de traficar drogas, nomeadamente fentanil, para os EUA e lançou a maior operação naval no mar das Caraíbas desde 1962, a crise dos mísseis cubanos, onde realizaram uma série de ataques contra supostos barcos com "narcoterroristas" que resultaram na morte de mais de 80 pessoas.
Para intensificar esta pressão, na terça-feira, dois caças norte-americanos sobrevoaram o Golfo da Venezuela durante cerca de 40 minutos.
Caracas rapidamente denunciou a apreensão considerando-a um ato de “pirataria internacional”. Desde que os Estados Unidos intensificaram os seus esforços para isolar o presidente Maduro, ele tem vindo declarar que a Venezuela nunca se tornaria uma “colónia petrolífera”.
A Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tem acusado Washington de tentar roubar os seus recursos.
Esta apreensão é a primeira de um petroleiro venezuelano desde 2019 quando entraram em vigor as sanções dos EUA. É também a primeira apreensão do governo Trump contra um petroleiro relacionado com a Venezuela desde que ele ordenou um grande reforço militar na região do mar das Caraíbas.
