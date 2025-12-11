Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 10:25

Vídeo mostra momento em que forças americanas capturam petroleiro na costa da Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, na quarta-feira, que as forças americanas tinham capturado um petroleiro na costa da Venezuela. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, informou que este era um petroleiro alvo de sanções dos EUA devido a envolvimento numa “rede ilícita de transporte de petróleo que apoiava organizações terroristas estrangeiras”.

