Donald Trump acusa os media de traição por questionarem a sua saúde

Aos 79 anos, é o presidente mais velho alguma vez eleito nos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou os artigos sobre a sua saúde e vitalidade como "sedição, talvez até traição", provocando uma forte resposta do The New York Times, que foi um alvo específico das suas críticas.



O republicano publicou uma longa mensagem na terça-feira à noite na sua rede social Truth Social, atacando o importante jornal nova-iorquino e outros órgãos de comunicação social por sugerirem que o seu ritmo de vida estava a abrandar.

"Acho mesmo que é sedição, talvez até traição, quando o The New York Times e outros continuam a publicar artigos FALSOS para difamar e menosprezar O PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS", escreveu Donald Trump.

"Nunca nenhum presidente trabalhou tanto como eu", afirmou, acrescentando que foi submetido a exames médicos "longos, minuciosos e muito fastidiosos".

Vangloriou-se também, mais uma vez, de ter "tirado nota máxima" em testes cognitivos que, segundo ele, nenhum dos seus antecessores tinha feito alguma vez.

O republicano frisou ainda que "o melhor que poderia acontecer a este país seria o The New York Times deixar de ser publicado", depois de o jornal ter publicado recentemente um artigo destacando que a sua agenda diária era menos agitada do que durante o seu primeiro mandato e referindo que parecia dormitar durante eventos públicos.

"Os americanos têm direito a um jornalismo aprofundado e a atualizações regulares sobre a saúde das autoridades que elegem", reagiu Nicole Taylor, porta-voz do jornal, num comunicado enviado à agência France-Presse (AFP).

"O senhor Trump elogiou o nosso trabalho sobre a idade e a saúde dos seus antecessores. Estamos a aplicar o mesmo interesse jornalístico à sua vitalidade", acrescentou.

Ao longo da campanha, o bilionário atacou implacavelmente o seu antecessor e rival democrata, Joe Biden, retratando-o como senil.

O presidente norte-americano foi submetido a um exame médico em outubro, incluindo uma ressonância magnética, e o seu médico afirmou que estava de excelente saúde, principalmente em relação ao sistema cardiovascular.

Tinha sido visto com hematomas na mão direita e os tornozelos inchados.

Mas a Casa Branca alegou que os hematomas se deviam a "apertos de mão frequentes" e ao seu uso rotineiro de aspirina como tratamento cardiovascular.