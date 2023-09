Espanha. PP junta milhares nas ruas contra amnistia aos independentistas catalães

O Partido Popular espanhol espera hoje reunir cerca de 10 mil pessoas em Madrid para protestar contra uma possível amnistia aos organizadores do referendo da independência da Catalunha em 2017. Nas ruas, já se encontram milhares de pessoas e vários nomes do PP discursaram. A intervenção de Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, vai fechar o evento.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos pp psoe espanha governo manifestação

A amnistia foi imposta pelos partidos ERC e Junts para aprovar a investidura de Pedro Sánchez como presidente do governo espanhol. Dentro de 48 horas o seu rival, Núñez Feijóo, também tentará a investidura, apesar de não ter os votos necessários, relata o jornal El País.Isabel Díaz Ayuso, presidente da comunidade de Madrid, foi das primeiras a discursar. "Estamos aqui pela dignidade de todos e contra a amnistia proposta por Pedro Sánchez, contra as pessoas queometeram os delitos mais graves contra uma nação."José Maria Aznar, antigo presidente do governo espanhol, considerou que o PSOE de Sánchez "mentiu a todos os espanhóis, mas a verdade é muito clara: estão dispostos a tudo para conseguir manter o poder". Recorde-se que o PSOE foi o segundo partido mais votado nas eleições em Espanha, tendo ficado atrás do PP, mas é aquele que até agora conseguiu os votos necessários para conseguir formar governo. O rei Filipe VI convidou Núñez Feijóo a formar governo.Aznar frisou que "estamos dispostos a mobilizar todos os esforços, a chegar a todos os cidadãos, insistir nas nossas razões para evitar que ocorra um ataque sem precedentes às regras de convivência de todos os espanhóis".É ainda esperada a intervenção de Mariano Rajoy, antigo presidente do governo de Espanha.