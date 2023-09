Espanha. Menores identificados por pornografia infantil através de IA

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Em Espanha, onze menores foram identificados até agora pela Polícia Nacional pela criação e difusão de imagens pornográficas de meninas menores de idade, geradas por inteligência artificial (IA). O caso foi denunciado em Almendralejo, perto de Badajoz, pelas mães das crianças vítimas.







Miriam Al Abid, mãe de uma das crianças afetadas, é ginecologista e

Através do seu Instagram, alertou para a gravidade da situação. Num vídeo dirigido aos autores das imagens referiu: "Vocês não têm conhecimento de todos os danos que causaram às meninas nem do que crime que cometeram, que é gravíssimo".

Estes menores podem ser acusados de pornografia infantil. Contudo, de acordo com a lei espanhola, caso tenham menos de 14 anos são inimputáveis e as responsabilidades pelo crime, que pode levar à aplicação de multas por reparação de danos, podem caber aos pais. A imprensa de Espanha adianta que caso tenha havido chantagem - o que foi relatado pelas vítimas -, os responsáveis podem ser acusados de extorsão.Os maiores de 14 anos podem ser, no máximo, enviados para um reformatório, de acordo com a explicação de uma advogada ao site ABC. Caso fossem adultos, cada crime podia ser punido com uma pena até cinco anos.Até agora, a polícia recebeu mais de 20 denúncias. As imagens geradas por IA colocavam a cara das meninas em corpos nus, circularam pelo WhatsApp e foram publicadas em redes sociais. O procurador da Extremadura, Francisco Javier Montero, considerou "alarmante" o uso de IA nos delitos sexuais.As crianças afetadas têm entre 12 e 14 anos.influencer.