Espanha. PP e Vox coligados podem conseguir maioria, diz sondagem

O Partido Popular (PP) pode conseguir a maioria absoluta caso se coligue com o Vox, de extrema-direita, após as eleições gerais de 23 de julho. A conclusão surge de uma sondagem feita pela empresa de estudos de mercado Ipsos para o jornal La Vanguardia.







REUTERS/Juan Medina

Tópicos pp vox sondagem eleiçoes

Desta forma, o PP aumenta a sua vantagem para o Partido Socialista (PSOE). O PP consegue 35% dos votos de acordo com a sondagem, superior aos 28% do PSOE.O Sumar, de extrema-esquerda, ficaria com 13% e o Vox, 12,6%.Uma coligação entre o Vox e o PP valeria 180 lugares no Congresso dos Deputados, com 350 lugares.As eleições foram convocadas por Pedro Sánchez (na imagem), presidente do governo espanhol, após as eleições regionais de maio. Até agora, o PP lidera nas sondagens.