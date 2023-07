Pelo menos seis mortos e um ferido em ataque num jardim-de-infância na China

Um ataque num jardim-de-infância na cidade de Lianjiang, no sul da China, fez seis mortos e um ferido, informou esta segunda-feira o governo local.







Entre as sete vítimas estão "um professor, dois pais e três alunos", segundo um comunicado divulgado pelas autoridades locais.O suspeito foi detido, lê-se na mesma nota, que não deu detalhes sobre a idade ou a identidade das vítimas, nem o tipo de arma utilizada.O ataque ocorreu às 7h40 (00h40 de domingo, em Lisboa), na cidade de Lianjiang, localizada na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, de acordo com a imprensa estatal.Ataques mortais direcionados especificamente a escolas ocorreram em todo o país no passado, levando as autoridades a aumentar a segurança nas escolas.Autores de ataques semelhantes têm sido descritos como pessoas com distúrbios mentais ou como revoltadas contra a sociedade.A lei chinesa restringe a venda e a posse de armas de fogo, motivo pelo qual é comum existirem ataques com recurso a facas, explosivos caseiros ou atropelamentos intencionais.