Arrependido da sua associação ao bilionário norte-americano, André disse que "simpatiza profundamente" com as vítimas dos crimes de Epstein. Segundo o príncipe, a sua mãe, a Rainha Isabel II, já lhe deu permissão para se afastar dos deveres reais.

O príncipe André já se terá oferecido três vezes para testemunhar numa investigação em torno do escândalo de abuso sexual de menores protagonizado pelo milionário Jeffrey Epstein, segundo os advogados do Duque de Iorque, filho da Rainha Isabel II. Estas informaçõs surgem depois de surgirem relatos de que o príncipe ainda não cooperou com as autoridades para a resolução do caso.Os advogados de André, citados pelo jornal The Telegraph, acusam o procurador nova-iorquino encarregue do caso de desrespeitar as regras de confidencialidade do Departamento de Justiça dos EUA. As declarações públicas surgem um dia depois de procuradores federais do estado de Nova Iorque terem pedido, através do Governo britânico, para ouvir o príncipe André no âmbito da investigação e enquanto pessoa próxima do milionário Jeffrey Epstein. Os advogados dizem que o Duque de Iorque não é suspeito no caso e que autoridades querem apenas ouvi-lo na condição de testemunha.Em novembro do ano passado, o príncipe André informou que iria afastar-se dos deveres reais com a permissão da Rainha Isabel II, face às críticas que tinha sofrido após conceder uma entrevista à BBC sobre o caso Epstein.Numa entrevista transmitida em novembro, o príncipe André disse que nunca suspeitou do comportamento criminoso de Epstein e contestou as acusações de uma mulher, alegadamente recrutada pelo norte-americano, que afirma ter sido forçada a ter relações sexuais com o Duque de Iorque quando tinha 17 anos.

Jeffrey Epstein aguardava julgamento numa prisão em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, por acusações de tráfico sexual e abuso de menores, quando foi encontrado morto, uma morte considerada suicídio pelo médico legista da cidade.

André, por seu lado, considera que o suicídio de Epstein deixou muitas perguntas por responder.