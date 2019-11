O empresário Matthias Schmelz, que fez fortuna com os aspiradores Rainbow, terá sido investigado pela PJ por alegado lenocínio e recurso à prostituição de menores.





Eram adolescentes de 16 e 17 anos que este homem levaria para orgias diárias na sua casa de luxo, no Monte Estoril, em Cascais.O inquérito continua aberto mas não há sequer arguidos constituídos, assegura a procuradoria-geral da república.A denúncia contra o alemão de 57 anos, que por esses crimes arriscaria até 8 anos de cadeia, foi feita na sequência de um assalto à sua moradia, em março passado. Um gang juvenil sequestrou seis pessoas dentro da casa, todos também jovens, numa altura em que o homem não estava lá.Entre os que foram detidos pela PSP e as vítimas dessa noite, um contou à polícia que Matthias Schmelz pagava até 500 euros a cada adolescente e que as orgias eram combinadas, com recurso a uma angariadora, já maior de idade, através da aplicação de telemóvel Whatsapp.Todos os dias iam para sua casa três jovens diferentes.