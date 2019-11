Jeffrey Epstein , o milionário norte-americano acusado de vários crimes sexuais e que foi encontrado morto na cela onde aguardava julgamento. Numa entrevista à BBC, que será emitida na íntegra este sábado, o duque de Iorque assumiu que "envergonhou" os familiares e que fez algo "que não é próprio de um membro da família real".

André foi ainda confrontado com as acusações de Virginia Giuffre, que acuusou o terceiro filho de Isabel II de a ter forçado a manter relações sexuais três vezes, entre 1999 e 2002. "Não tenho qualquer memória de ter conhecido essa senhora", respondeu apenas.Na altura, em comunicado, o Palácio de Buckingham disse que André se sentia "chocado" com os relatos dos alegados crimes cometidos por Jeffrey Epstein. "A sua alteza real abomina a exploração de qualquer ser humano e a sugestão de que possa tolerar, participar ou encorajar qualquer destes comportamentos é execrável", lia-se no documento.De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan , Epstein criara, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida. O magnata já tinha enfretado acusações similares na Florida, mas em 2008 alcançou um acordo extraoficial com a procuradoria para o fim da investigação, tendo cumprido 13 meses de prisão e alcançado um acordo económico com as vítimas. O acordo foi supervisionado pelo então procurador de Miami, Alexander Acosta, que foi posteriormente nomeado secretário do Trabalho pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e que foi forçado a renunciar do cargo devido às críticas emitidas na sequência da nova detenção de Epstein.