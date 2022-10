Apresentador russo desculpa-se depois de apelar ao afogamento de crianças ucranianas

Anton Krasovsky afirmou no canal estatal RT que as crianças ucranianas que viam os russos como ocupantes sob a União Soviética deviam ser "atirados diretamente para um rio com uma corrente forte" e afogadas. Pediu desculpas e está suspenso do canal.