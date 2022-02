Putin diz que invasão da Ucrânia não será “imediata”

Parlamento russo aprovou o uso do exército para "manter a paz e estabilidade" no este da Ucrânia, onde Putin reconheceu a independência das regiões de Donetsk e Luhansk. Diz que a Rússia não invadirá a Ucrânia “imediatamente” e que espera que Ucrânia e regiões separatistas possam “trabalhar as suas diferenças”.

O parlamento russo aprovou esta terça-feira o requerimento de Vladimir Putin para que a Rússia use o seu exército no este da Ucrânia, onde o chefe de Estado reconheceu a independência das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk, naquilo a que chamaram uma missão de "manutenção da paz".

Em declarações após esta aprovação, Putin disse no Kremlin que o exército da Rússia não invadirá a Ucrânia "imediatamente" e que possíveis ações militares russas em Donbass "vão depender da situação no terreno", considerando "impossível" prever ações específicas do exército russo na região.

Questionado sobre o possível uso de forças militares nas regiões separatistas da Ucrânia, o presidente russo referiu que a Rússia irá "cumprir as suas obrigações, se necessário", esperando que a Ucrânia e as auto-proclamadas repúblicas possam "trabalhar as suas diferenças".