Navalny acusa 'velhos caducos' e 'ladrões senis' de condenar Rússia à guerra

O principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, criticou esta terça-feira a decisão russa de reconhecer a independência das regiões ucranianas dominadas por separatistas pró-russos Lugansk e Donetsk. O presidente da Federação Russa assinou o decreto depois de ouvir os elementos do seu Conselho de Segurança, que, caracteriza Navalny, é um "ajuntamento de velhos caducos e ladrões (parece-me que a nossa Fundação Anti-Corrupção investigou cada um deles)".



Alexei Navalny, que se encontra preso e cujo nome foi adicionado pelo regime russo a uma lista de "terroristas e extremistas", escreveu 16 tweets sobre a decisão de Putin. Comparou a reunião desta segunda-feira à passada em 1989 em que se decidiu enviar tropas soviéticas para o Afeganistão.



"O resultado foram centenas de milhar de vítimas, ferimentos a nações inteiras, as consequências de que nem nós nem o Afeganistão conseguimos ainda ultrapassar, e o surgimento de uma das principais razões do colapso da União Soviética", defende Navalny. "Esses idiotas do Politburo cobriram-se com uma ideologia de duas faces. Estes velhos caducos de Putin nem sequer têm uma ideologia - só mentiras constantes e sem disfarces. Nem sequer se preocupam em dar ao seu casus belli a mínima credibilidade." Casus belli define o facto que um Estado usa para declarar guerra a outro.