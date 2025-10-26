Dois suspeitos do assalto ao Museu do Louvre já foram detidos. O que se sabe até ao momento?

Ambos foram detidos na noite de sábado. Um deles preparava-se para embarcar num voo com destino à Argélia.

A investigação sobre o assalto ao Museu do Louvre, em França, parece estar, finalmente, a revelar resultados promissores. Segundo o jornal Le Parisien, as autoridades detiveram na noite de sábado dois suspeitos do assalto ao Museu do Louvre. Um deles terá sido detido pelas 22h (21h de Portugal), quando se preparava para embarcar num avião, no Aeroporto Charles de Gaulle, com detino à Argélia. O outro foi encontrado pouco tempo depois na região de Paris.



Transferência de joias do Louvre para o Banco de França, escoltada pela polícia AP Photo/Thibault Camu

Os dois homens, naturais de Seine-Saint-Denis, nos subúrbios de Paris, terão cerca de 30 anos e estarão este domingo de manhã a ser interrogados pelas autoridades, segundo o Le Parisien. Acredita-se que ambos integravam o grupo de quatro criminosos que a 19 de outubro assaltaram o Museu do Louvre com recurso a uma plataforma elevatória - tendo levado oito joias avaliadas em €87 milhões. Em causa estão, assim, crimes de "furto organizado" e conspiração criminosa".

As autoridades continuam agora a investigar o caso e procuram mais dois suspeitos. Acredita-se que tenha havido envolvimento de funcionários deste museu no assalto, até porque as câmaras de segurança não estavam a funcionar na zona da varanda utilizada pelos assaltantes. Por enquanto, as investigações já revelaram que um dos seguranças do Louvre terá mesmo estado em contacto com este grupo, revelou recentemente o jornal The Telegraph.

"Há evidências forenses digitais que mostram que houve cooperação entre um dos seguranças do museu e os ladrões", explicou uma fonte próxima do jornal.

O assalto terá ocorrido no domingo passado, no momento de abertura do museu, segundo informou a ministra da Cultura, Rachida Dati, através da rede social X, e terá durado menos de 10 minutos. Da Galeria Apollo foram roubadas nove joias, sendo que uma delas foi depois encontrada no exterior do museu já danificada. Os ladrões puseram-se depois em fuga numa scooter, que mais tarde foi encontrada nas imediações do museu.

No sábado soube-se também que o Museu do Louvre terá transferido secretamente algumas das suas joias, que se encontravam na Galeria Apollo, para o Branco de França. Entre estas estava a coleção "Joias da Coroa", noticiou a rádio RTL.