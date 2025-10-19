Sábado – Pense por si

Trio de assaltantes partiu janelas e roubou nove jóias do Museu do Louvre

11:00
Ministra da Cultura revelou que não há vítimas a registar.

O Museu do Louvre, em França, foi assaltado, este domingo. Devido ao incidente, o icónico museu encontra-se fechado. 

Segundo Le Parisien, os assaltantes tiveram acesso ao prédio através do cais do Rio Sena. "Usaram um elevador de carga para ir diretamente à sala vissada na Galleria Apollo", avança o jornal francês.

Após as diligências iniciais percebeu-se que dois dos suspeitos encapuzados partiram janelas para entrar no prédio, enquanto o terceiro permaneceu à saída do edifício. 

Os ladroes roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão e da Imperatriz. Entre eles um colar, um broche e uma tiara.  

O anúncio do assalto foi feito pela ministra da Cultura, Rachida Dati, avança o Le Monde

"Um assalto ocorreu esta manha na abertura do Museu do Louvre. Não há vítimas a reportar. Estou no local com a equipa do museu e a polícia", escreveu a ministra na rede social "X". 

