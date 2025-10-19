Trio de assaltantes partiu janelas e roubou nove jóias do Museu do Louvre

Ministra da Cultura revelou que não há vítimas a registar.

O Museu do Louvre, em França, foi assaltado, este domingo. Devido ao incidente, o icónico museu encontra-se fechado.



Museu do Louvre

Segundo Le Parisien, os assaltantes tiveram acesso ao prédio através do cais do Rio Sena. "Usaram um elevador de carga para ir diretamente à sala vissada na Galleria Apollo", avança o jornal francês.

Após as diligências iniciais percebeu-se que dois dos suspeitos encapuzados partiram janelas para entrar no prédio, enquanto o terceiro permaneceu à saída do edifício.

Os ladroes roubaram nove peças da coleção de jóias de Napoleão e da Imperatriz. Entre eles um colar, um broche e uma tiara.

Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

?

The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

O anúncio do assalto foi feito pela ministra da Cultura, Rachida Dati, avança o Le Monde.

"Um assalto ocorreu esta manha na abertura do Museu do Louvre. Não há vítimas a reportar. Estou no local com a equipa do museu e a polícia", escreveu a ministra na rede social "X".

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ? (@datirachida) October 19, 2025