23 de outubro de 2025 às 18:29

Imagens mostram ladrões a sair do Louvre após roubo de joias

Vídeo revela os dois assaltantes a sair do Museu do Louvre, em Paris, num elevador de mudanças, aparentemente sem pressa, depois de roubarem joias avaliadas em 88 milhões de euros.

