Descongelados: vozes republicanas tecem críticas à atuação do ICE

Após a morte de duas pessoas às mãos do ICE no Minessota, a força de controlo de imigração está debaixo de fogo. Até entre republicanos.

Renee Good e Alex Pretti. A morte destes dois norte-americanos na sequência de ações do ICE (Immigration and Customs Enforcement, as autoridades do serviço de fronteiras dos Estados Unidos) no Minessota parece ter "descongelado" alguma oposição interna no Partido Republicano, relativamente ao método utilizado por estas forças de segurança. É que em vez de segurança, é a insegurança que tem tomado conta das duas de várias cidades nos Estados Unidos da América, em particular no estado nortenho liderado pelo governador democrata, e antigo candidato à vice-presidência, Tim Waltz.



Chris Madel © 2025 The Minnesota Star Tribune

Além dos protestos nas ruas, as críticas chegam de vários quadrantes e o próprio presidente dos EUA, Donald Trump, parece estar a bater retirada no antigo apoio inflexível ao ICE. Não só revelou estar em “sintonia” com Waltz - crítico da atuação do ICE - como destituiu Greg Bovino, o "implacável” comandante do serviço de emigração.

E alguns políticos republicanos também começam a tirar a cabeça da areia quanto à alegada violência excessiva e desproporcional do ICE. Por exemplo, Chris Madel desistiu da candidatura a governador do Minessota após a morte de Alex Pretti. Advogado do agente de imigração que matou Renee Good, partilhou um vídeo de 10 minutos no X, onde afirmou que os “cidadãos dos Estados Unidos, especialmente os de cor, vivem com medo”. “Os cidadãos dos Estados Unidos estão a carregar documentos para provar a sua cidadania. Isso está errado”, defendeu o republicano.

I am ending my campaign for Minnesota Governor. I describe why in the below video. Please watch until the end. (It is 10 minutes, 52 seconds.)



Thank you,

Chris pic.twitter.com/2nfyAyTzNZ — Chris Madel (@CWMadel) January 26, 2026

Também o senador Bill Cassidy se mostrou preocupado com o escalar da situação. “Os acontecimentos em Minneapolis são incrivelmente perturbadores. A credibilidade do ICE e do DHS [Department of Homeland Security, Departamento de Segurança Interna] está em jogo. Deve haver uma investigação conjunta completa federal e estadual. Podemos confiar a verdade ao povo americano", escreveu no X.

The events in Minneapolis are incredibly disturbing. The credibility of ICE and DHS are at stake. There must be a full joint federal and state investigation. We can trust the American people with the truth. — U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) January 25, 2026

“Ela devia ser demitida”

Mas há mais posições republicanas no Senado que colocam em causa o modo de atuação do Departamento de Segurança Interna. Thom Tillis – da Carolina do Norte – e Lisa Murkowski – Alasca – teceram duras críticas a Kristi Noem, Secretária da Segurança Interna nomeada por Trump em novembro de 2024. "Ela devia ser demitida. A sério. É puro amadorismo. É terrível. Está a prejudicar a imagem do presidente em relação às políticas que o elegeram”, disse Tillis aos jornalistas, acrescentando que Noem é responsável por estar a ser colocada em segundo plano a “mensagem forte sobre a imigração” da atual presidência. “Não falam em segurança na fronteira. Falam da incompetência da chefe do Departamento de Segurança Interna e das outras pessoas. O Bovino, ou lá como se chama, precisa de voltar para a Califórnia, pegar nos papéis de reforma e ir embora. Essas pessoas são amadoras. Precisam de acalmar os ânimos e tratar estas comunidades com respeito”, defendeu o senador.

Uma opinião ecoada por Murkowski, em declarações à CNN, citada pelo Daily Beast: “Acho que o presidente precisa de reavaliar quem tem como Secretária da Segurança Interna. Não a apoiaria novamente e acho que provavelmente está na altura de ela se demitir." Senadores como Rand Paul (Kentucky) ou Susan Collins (Maine) são outras das vozes do Partido Republicano que partilharam críticas à atuação o ICE e de Kristi Noem nas últimas semanas.

I have spoken with the White House and with DHS Secretary Noem about the ICE operations. I asked Secretary Noem to pause the operations in both Maine and Minnesota. I believe they should be reviewed and far more targeted in their scope. I have also called for an independent… — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) January 27, 2026